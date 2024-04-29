الامارات | ساعة أغنى ركاب «تايتانيك» تسجّل رقماً قياسياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت ساعة جيب ذهبية كانت تحملها جثة أغنى راكب على متن «تايتانيك» لقاء 1.175 مليون جنيه إسترليني (1.46 مليون دولار) في مزاد أقيم أول من أمس، وهو سعر قياسي لغرض مرتبط بالسفينة الغريقة الشهيرة، بحسب ما أفادت دار هنري ألدريدج آند سان البريطانية للمزادات.

وتجاوز المبلغ الذي دفعه مشترٍ أميركي التوقعات التي نُشرت قبل المزاد لثمن الساعة، التي راوحت بين 100 و150 ألف جنيه إسترليني (124 و187 ألف دولار).

كذلك فاق المبلغ المدفوع الثمن القياسي الذي حققه حتى اليوم بيع أي قطعة مرتبطة بسفينة «تايتانيك» في مزاد، وهو 1.1 مليون جنيه إسترليني، دُفِع عام 2013 لشراء آلة كمان.

وبيعت علبة الكمان لقاء 360 ألف جنيه إسترليني (449 ألف دولار) خلال المزاد نفسه الذي بيعت فيه الساعة.

وكانت هذه الساعة ملكاً للأميركي جون جايكوب أستور، وحُفرت عليها الأحرف الأولى (JJA) من اسم رجل الأعمال هذا الذي قضى عن 47 عاماً في غرق «تايتانيك» في الساعات الأولى من 15 أبريل 1912.

وكان أستور يُعدّ في تلك الحقبة أحد أغنى أغنياء العالم إذ كانت ثروته تُقدّر بنحو 87 مليون دولار، أي ما يساوي مليارات عدة اليوم، وبقي على متن السفينة وغرق معها بعدما رأى زوجته الجديدة مادلين تغادرها على متن قارب نجاة.