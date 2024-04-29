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الامارات | 22 شوطاً لسن الفطامين في ميدان الذيد لسباقات الهجن

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن، أمس، منافسات جديدة من سباق سن الفطامين الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن.

وتضمن السباق 22 شوطاً لسن الفطامين، منها 12 شوطاً لأهل الذيد (مشتركات)، وأربعة أشواط (صعوب) لأهل الذيد، وأربعة أشواط (مفتوحة) وشوطان (بدون علاج) لمسافة 1500 متر، وذلك بحضور ملّاك ومحبي الهجن.

وأكد رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، مطر علي بن هويدن الكتبي، أن منافسات سباق سن الفطامين تقام صباح كل أحد في ميدان الذيد لسباقات الهجن، من أجل الاستمرار في المحافظة على هذا الموروث المهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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