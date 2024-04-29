الامارات | احتاجت 700 متر من القماش.. العراق يدخل "غينيس" بأكبر دشداشة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار العراقية موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية بعد تصميم وتنصيب أكبر "دشداشة" في العالم أمام أحد المجمعات السكنية.

وأشار أصحاب الفكرة في بيان لهم إلى أنهم اشتروا لهذا الغرض أكبر ماكينة خياطة في العراق، واستخدموا 700 متر من القماش.

وأكد أحد المساهمين في العمل أن طول الدشداشة بلغ 22.3 مترا وعرضها 8.4 متر ووزنها 160 كيلوغراما، بينما بلغ وزن الصبة الخرسانية للبرج الحامل للثوب 65 طنا.

وكشف أن خياطتها استغرقت أكثر من 70 يوما.

وقال: "تواصلنا مع موسوعة غينيس وحصلنا على اعتماد عالمي، علما أن الرقم السابق المسجل في الموسوعة هو لدشداشة طولها 13.7 أمتار وعرضها 5.5 أمتار.

وأكد أن اختيارهم تصميم وخياطة الدشداشة إنما هو لتسليط الضوء والاعتزاز بالثقافة والزي العربي "ولنثبت من خلالها للعالم أن مدن العراق تتطور وفيها حركة إعمار".