الامارات | السيسي للمصريين: "ليه كلكم تدخلوا ولادكم آداب وتجارة وحقوق .. هيطلع يشتغل إيه؟"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتياد الأسر المصرية على إدخال أبنائهم كليات تعليم تقليدي، مطالبا بالتركيز على التعليم الرقمي الذي يمكنه أن يدر أموالا طائلة.

وقال السيسي الأحد خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "P1"على المصريين التركيز على إدخال أولادهم مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي يمكنها أن تدر على أبنائهم آلاف الدولارات.

وأضاف "أنتوا ما تلومونيش أنا بس، أنا ألومكم أنتم كمان معايا، قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم آداب وتجارة وحقوق، طاب هيطلع يشتغل إيه؟ هيطلع يشتغل إيه؟، والابن يبقى زعلان مني وزعلان من الحكومة يقول ما بتشغلوناش ليه؟ .. دا أنا بقولك على حاجة هتشتغلها وأنت قاعد في بيتك، وممكن تجيب لك 30 ألف دولار في الشهر، وممكن تعملك 100 ألف دولار في الشهر"، داعيا إلى الاتجاه لتعلم البرمجة والاتصالات بدلا من الكليات الأدبية التي لا يجد خريجوها مكانا في سوق العمل.

وشدد الرئيس المصري على "ضرورة أن يتم الاهتمام بكل إنسان وكل مدير مدرسة وكل عميد كلية وأن يتم التركيز على برامج التعليم مع الشباب والشابات لكي يتم استكشاف مدى استعدادهم لمثل هذه البرامج التعليمية".

السيسي أوضح: "نحتاج إلى ما يتراوح ما بين 100 مليار إلى 300 مليار دولار، لأن حجم إنفاق دولة كبيرة جدا مثل مصر ومتطلباتها كثيرة ولن تستطيع إنتاج كل ما يحتاجه الناس".

وأكد السيسي أنه: "في الماضي كانت مصر تحفظ بياناتها في الخارج بمبالغ طائلة، لكن الآن استطاعت الحكومة توطين بياناتها على أراضيها".