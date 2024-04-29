الامارات | ايران تحظر بث مسلسل مصري شهير: يروج سياسة صهيونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع في طهران مهدي سيفي حظر بث مسلسل "الحشاشين" المصري، بسبب "روايته للتاريخ الإسلامي التي تتضمن العديد من التشويهات والتحريفات" كما وصفه.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أوضح مهدي سيفي أن سبب حظر مسلسل "الحشاشين" في تطبيقات البث المنزلي هو "روايته للتاريخ الإسلامي والتي تتضمن العديد من التشويهات والتحريفات، ويبدو أنها أنتجت بتوجه سياسي متحيز".

كما قال أميد علي مسعودي عضو هيئة الرقابة علي الإعلام: "إن المسلسل يعرض (صورة زائفة للإيرانيين)، لربط الإيرانيين بـ(بداية الإرهاب)، والشاهد على ذالك أن المسلسل يعرف مدن ري وقم وأصفهان الإيرانية، كمصدر للإرهاب".

وأضاف: "الترويج لمختلف الفرق المنحرفة سياسة صهيونية، ويبدو أن هذا المسلسل يحمل طابعا من هذه السياسة ويسعي للتركيز على الخلافات المذهبية بين المسلمين".

وتدور أحداث مسلسل "الحشاشين" في إطار تاريخي من القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين حسن الصباح، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وسوزان نجم الدين وميرنا نور الدين ونيقولا معوض وآخرين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كامل وإخراج بيتر ميمي.