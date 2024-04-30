الامارات | «موعد مع».. يضيء على الوجه الآخر للمشاهير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على شاشة تلفزيون دبي، تبحر الإعلامية ندى الشيباني عبر حلقات برنامجها «موعد مع»، في ذكريات شخصيات إماراتية وعربية تعمل في مجالات مختلفة، بدءاً من القطاعات الحكومية مروراً بالفن والموسيقى والتشكيل والأدب، وليس انتهاءً بعوالم التجارة والاستثمار والسياحة والعقار، وكذلك الرياضة والطب وغيرها.

وتبرز الحوارات المليئة بالمعرفة والشغف بصمات الضيوف الواضحة التي تركوها في المشهد، كاشفة عن الوجه الآخر لهم.

ويمتاز البرنامج الذي يعرض في تمام العاشرة من مساء كل اثنين بما يحمله من معرفة وحوارات عميقة، إذ تتطرق ندى من خلاله إلى العديد من القضايا والملفات التي تبرز وجهة نظر ضيوفها وآراءهم وأفكارهم في المجالات التي يعملون فيها، كما تستعرض أحلامهم وطموحاتهم، وعلاقاتهم مع محيطهم الاجتماعي والمهني، وتأثير ذلك على أسلوب حياتهم.

وشهدت انطلاقة الموسم الجديد من برنامج «موعد مع» الذي يعرض أيضاً على منصة «أوان» الرقمية، استضافة نخبة من الشخصيات، ومن بينهم الفنان السوري العالمي غسان مسعود الذي سطر اسمه في المسرح، وكذلك في عدد من الأعمال السينمائية العالمية، والفنان الكويتي محمد المنصور الذي آثر ترك المجال الرياضي لأجل الفن، والملحن الكويتي أنور عبدالله الذي يوصف بـ«صانع النجوم»، والذي قدم العديد من الأعمال الموسيقية الخالدة، علاوة على الفنانة اللبنانية عبير نعمة التي عرفت بأعمالها الغنائية المميزة، وكذلك المخرجة رشا شربتجي في رحلتها الإخراجية خلال البرنامج.

وقالت الإعلامية ندى الشيباني إن برنامج «موعد مع» يقدم وجهات نظر متنوعة، ويتميز بتفرد فكرته وتوجهاته، كونه لا يركز على قطاع أو مجال معين، وإنما يهتم بتقديم الوجه الآخر للشخصيات والمشاهير، ويتيح لهم عرض وجهات نظرهم في العديد من القضايا التي تتعلق بمجالات عملهم والمجتمع، والحديث عن أسلوب حياتهم وذكرياتهم والمواقف التي مروا بها وتأثيرها على بصماتهم، ما يتيح للمشاهد فرصة استكشاف والتعرف إلى هذه الشخصيات بطريقة مختلفة.

وأشارت إلى أن البرنامج يعكس توجهات «دبي للإعلام»، وحرصها على تطوير المحتوى وتقديمه بصورة مبتكرة وجديدة، مضيفة «نحرص في البرنامج على تقديم مادة إعلامية جديدة وغير مستهلكة، قادرة على إثارة الشغف بين متابعيه، وهو ما يتوافق مع توجهات (دبي للإعلام) الرامية إلى إنتاج محتوى جديد يمتاز بقربه من الجمهور»، لافتة إلى أن تنوع البرنامج من ناحية ضيوفه وموضوعاته منحه الخصوصية والتفرد.

• تنوع ضيوف برنامج «موعد مع» وموضوعاته منحه الخصوصية والتفرد.

ندى الشيباني:

• البرنامج يعكس توجهات «دبي للإعلام» وحرصها على تطوير المحتوى وتقديمه بصورة مبتكرة وجديدة.

إطلالات متنوعة

شهد برنامج «موعد مع» إطلالة الإعلامية اللبنانية نائلة التويني التي تميزت بتجربتها وسبق لها الفوز بشخصية العام الإعلامية خلال الدورة الـ19 لمنتدى الإعلام العربي. واستضاف أيضاً لاعب كرة القدم العماني الكابتن علي الحبسي، والإعلامية الأردنية منتهى الرمحي التي تمتلك تجربة إعلامية واسعة.