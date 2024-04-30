الامارات | عُمان ضيف شرف «الدوحة للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الثقافة القطرية مشاركة أكثر من 515 دار نشر من 42 دولة في الدورة المقبلة لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، مشيرة إلى أن سلطنة عمان ستكون ضيف شرف الدورة الـ33 التي تقام تحت شعار «بالمعرفة تُبنى الحضـارات» في الفترة من التاسع إلى 18 مايو المقـبل.

وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الثقافية، غانم بن مبارك العلي، إن «نسخة هذا العام من المعرض تجني ثمار التطور الكبير الذي تشهده دور النشر القطرية ضمن جهود دعم صناعة الكتاب والنشر والإبداع محلياً».