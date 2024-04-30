الامارات | تعاون بين الجامعة القاسمية و«صوفيا» البلغارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت الجامعة القاسمية في الشارقة مذكرة تفاهم مع جامعة صوفيا البلغارية، بهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، وتبادل الخبرات التعليمية والبحثية، وتنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والإسهام في نشر الأبحاث العلمية والكتب الأكاديمية بين الجامعتين.

وبحضور مسؤولين من الجامعتين، وقّع المذكرة مدير الجامعة القاسمية الدكتور عواد الخلف، ومديرة جامعة صوفيا الدكتورة جورجي فلشيف.

نصت مذكرة التفاهم على تبادل الجامعتين الدعوات لحضور الأنشطة العلمية والثقافية، مع تبادل الإشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها.