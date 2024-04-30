الامارات | جامعة الإمارات تكرّم الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للتميّز المؤسسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للتميّز المؤسسي في دورتها الرابعة لعام 2024.

وأكد المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، زكي أنور نسيبة، خلال الحفل الذي حضره العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميّز والريادة في شرطة دبي، وقيادات الجامعة والفائزون، الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الجامعة في تعزيز مسيرة التميّز والابتكار في الدولة، مشيراً إلى الالتزام الثابت برؤية الإمارات 2031 وأهداف مئوية الإمارات 2071.

ومُنحت الجوائز في ثلاث فئات رئيسة: الأوسمة، والجندي المجهول، والقدوة الحسنة، ليصل عدد الفائزين إلى 16 فائزاً.

كما تم تكريم اللجنة العليا للجائزة والمقيّمين من شرطة دبي، تقديراً لدورهم الحيوي في عملية التقييم والاختيار.