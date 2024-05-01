الامارات | مسرحية «شيكاغو» في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة برواكتيف إنترتينمنت عن عرض المسرحية الغنائية الشهيرة «شيكاغو» لجمهور الإمارات في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي خلال الفترة من 12 إلى 22 سبتمبر المقبل.

ويأتي عرض «شيكاغو»، أطول مسرحية موسيقية في تاريخ برودواي تُعرض حتى الآن، في إطار الشراكة التي وقعتها شركة برواكتيف إنترتينمنت مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، و«ميرال»، المجموعة الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي.

ونالت المسرحية الغنائية إشادة منذ عرضها لأول مرة قبل 27 عاماً، إذ وصفتها صحيفة التايمز بأنها «المسرحية الموسيقية الأكثر تشويقاً في جيلها».