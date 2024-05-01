الامارات | أردنية تنقذ كلاب وقطط الشوارع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخيراً.. وجدت القطط والكلاب الضالة بالأردن اهتماماً ومأوى في مركز بمأدبا ينقذها من الشوارع، ويتيح لها فرصة البقاء على قيد الحياة.

ويؤوي مركز أصدقاء الحيوانات الصامتة، الذي تأسس في ديسمبر الماضي حالياً أكثر من 400 كلب ونحو 300 قطة، بحسب مؤسسة المركز، ريم زياد، موضحة أنه تم إنقاذ كل هذه الحيوانات من مناطق سكنية.

وأشارت ريم إلى أن فكرة تأسيس المركز جاءت من جهدها كناشطة في مجال حقوق الحيوان، بعد أن لاحظت زيادة في عدد تلك الحيوانات بالشوارع.

وأضافت ريم أن عدد الاتصالات الهاتفية التي يتلقاها المركز عن حيوانات مهجورة أو مصابة زاد اليوم بشكل كبير، ما يزيد من العدد الكبير بالفعل منها الذي يلتقطه المتطوعون.

فيما قال الطبيب البيطري في المركز، مصطفى طوعاني، إنه يجري فحص الحيوانات بشكل عام بمجرد وصولها، ثم توضع في حجر أو عزل لأسبوعين تحسباً لاحتمال إصابتها بمرض معدٍ، ولو ظهرت عليها أعراض الإصابة تعالج قبل نقل العدوى لحيوانات أخرى.

ويأمل المشروع، الذي يتضمن أقساماً مخصصة للحيوانات التي تعاني مشكلات في الحركة، بمساعدة الحيوانات على البقاء على قيد الحياة وتقليل أعداد القطط والكلاب الضالة في الشوارع.