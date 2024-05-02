الامارات | «الشارقة القرائي للطفل» يبدأ حكاية «كن بطل قصتك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «كن بطل قصتك»، ويستمر حتى 12 الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء المهرجان الذي يضم 186 دار نشر عربية وأجنبية من 20 دولة، وينظم أكثر من 1500 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية، يقدمها 265 ضيفاً من 25 دولة، من كبار الكتّاب والأدباء والفنانين والناشرين والرسامين.

وزار سموه أجنحة عدة، واطلع على أبرز أنشطتها الثقافية والمعرفية التي تنمي القراءة وحب الاطلاع لدى الأطفال.

تكريمات

وكرّم سموه الفائزين بجوائز معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل 2024، والفائزين بجائزة الشارقة لكتاب الطفل. كما شمل التكريم الفائز بجائزة الشارقة للكتاب الصوتي، ونالتها الكاتبة لينا مصطفى الزيبق من سورية عن كتاب «حضن جدتي».

وتم تكريم الفائز بجائزة الشارقة لذوي الاحتياجات البصرية التي تهدف إلى الاحتفاء بالمصنفات التي تسهم في تمكين ذوي الاحتياجات البصرية من مقدرات الثقافة ودمجهم في المجتمع، وفاز بها العميد الدكتور محمد خميس العثمني، من الإمارات، عن كتابه «سبع سنابل»، الصادر عن أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

ويهدف المهرجان في دورة هذا العام إلى تعزيز دور القراءة كأساس رئيس لبناء مستقبل أفضل للأطفال، وتكوين جيل يدرك أهمية القراءة كوسيلة فعالة للتغيير والتطور في المجتمع، إذ يعمل على تعزيز التفكير الإبداعي والابتكار من خلال استضافة فعاليات تشارك فيها نخبة من الكتّاب والرسامين والناشرين، الذين يقدمون أعمالهم ويشاركون الجمهور قصصهم وتجاربهم في عالم القراءة والإبداع.

في جناح اليافعين

كما شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إطلاق النسخة الـ16 من جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي يُشرف عليها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين.

جاء ذلك خلال زيارة سموه جناح المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إذ استمع إلى شرح حول أبرز فئات الدورة الجديدة للجائزة، التي تتوزع على خمس فئات: «الطفولة المبكرة»، و«الكتاب المصور»، و«كتاب ذو فصول»، و«كتاب اليافعين»، و«كتاب الشعر»، وهي الفئة المتجددة التي تُطرح كل عامين، والخاصة بالدورتين 15 و16.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالدورة الـ16 وتكريمهم خلال الدورة المقبلة من معرض الشارقة للكتاب 2024.

مؤتمر الرسوم المتحركة

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، افتتاح الدورة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، حتى الخامس من مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة. واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على أجندة المؤتمر، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة في مجال تخصصه، وما يتضمنه من فعاليات وبرامج وعروض، يشارك فيها العديد من الخبراء والمتخصصين والمثقفين والفنيين من مختلف دول العالم.

وتفقد صاحب السمو حاكم الشارقة قاعات المؤتمر ومنصات المشاركين، واطلع سموه على ما تقدمه من أدوات معرفية ووسائل إبداعية وخبرات تسهم في إثراء معارف الحضور من مختلف الفئات العمرية بصناعة الرسوم المتحركة والكتب المصورة والفنون البصرية، وكل التجهيزات التي جعلت من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة منصة إقليمية رائدة تجذب صناع المحتوى الإبداعي من المنطقة ومختلف دول العالم.

• المهرجان يهدف إلى تعزيز دور القراءة كأساس لبناء مستقبل أفضل للأطفال، وتكوين جيل يدرك أهميتها كوسيلة للتطور.