الامارات | توصية للنساء: فحص سرطان الثدي يجب أن يبدأ في الـ 40

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية في الولايات المتحدة، إن النساء المعرّضات لخطورة متوسطة للإصابة بسرطان الثدي، يجب أن يخضعن لفحص الثدي بالأشعة كل عامين، بدءاً من سن الـ40، بما يعزز التغطية التأمينية للإجراء بالنسبة لهذه المجموعة العمرية بموجب القانون.

وتعدل التوصية المهمة - التي نُشرت في دورية «جاما» الطبية - بذلك عن إرشادات أصدرتها في 2009، وأثارت جدلاً بأن فحص سرطان الثدي يجب أن يبدأ من سن الـ50. وإرشاداتها المحدّثة تجعلها تتماشى مع المنظمات الكبرى الأخرى التي تقول إن النساء المعرّضات لخطر متوسط ​​للإصابة بسرطان الثدي، يجب أن يبدأن الفحص من سن 40 عاماً.

ومن خلال خفض سن بدء الفحص كل سنتين إلى 40 عاماً، تعترف فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بأدلة تشير إلى أن مزيداً من النساء تحت سن الـ50 يتم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي.