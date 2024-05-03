الامارات | موسم خامس من مبادرة «التعلم الإلكتروني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أكثر من 16 ألف دورة تعليمية متخصصة في المجالات الإبداعية خلال الموسم الخامس من مبادرة «التعلم الإلكتروني» التي أطلقتها بالتعاون مع «لينكد إن» أكبر شبكة مهنية في العالم، بهدف توفير منصة مبتكرة قادرة على دعم أصحاب المواهب الرائدة والناشئة وتمكينهم من تطوير مهاراتهم المهنية، ومنحهم فرصة الاستفادة من خدمة التعلم الإلكتروني المجانية.

ودعت «دبي للثقافة» رواد الأعمال المبدعين وأصحاب المواهب في الدولة إلى التسجيل في المبادرة التي شهدت منذ انطلاقتها في 2020 وحتى 2023 التسجيل في أكثر من 36 ألف دورة متنوعة، ما يعكس حرص الهيئة على تعزيز قدرات ومعارف أعضاء المجتمع الإبداعي.