الامارات | «استقرار» التراجع في عدد السجائر التي يتم تدخينها بإنجلترا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر تحليل بريطاني جديد «استقرار» التراجع في عدد السجائر التي يتم تدخينها بإنجلترا، حيث اختار مزيد من المدخنين شراء التبغ الأرخص ثمناً، والذي يتم لفّه يدوياً. ونقلت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، أمس الخميس، عن باحثين قولهم، إنه لم يكن هناك «أي تغيير تقريباً» في استهلاك السجائر خلال الأعوام الأخيرة.

ودعا الخبراء إلى سن تشريع يهدف إلى أن يكون هناك «جيل من دون تدخين»، لتمريره من خلال البرلمان «سريعاً»، وذلك في محاولة لخفض معدلات الإصابة بالسرطان الناتج عن التدخين، خصوصاً مع تنامي مؤشرات الوعي بمضار التدخين بين شرائح مختلفة من المجتمع.

وتوصلت الدراسة إلى تراجع الاستهلاك الإجمالي للسجائر بنسبة 22% (من 13.6 يومياً إلى 10.6) بين عامي 2008 و2019، وهي مؤشرات يمكن التعويل عليها في الخطط الصحية.