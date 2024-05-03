الامارات | للمرة الأولى عالمياً.. الصين تحاول غزو الجانب البعيد من القمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، أنه من المقرر إطلاق المسبار القمري الصيني (تشانغ آه-6)، اليوم الجمعة. وسيجمع المسبار عينات من الجانب البعيد من القمر، في مهمة هي الأولى من نوعها في تاريخ البشرية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقالت الهيئة: «في الوقت الحالي تجري الاستعدادات للمهمة بشكل مستقر في مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي في مقاطعة هاينان جنوب الصين، وسيتم تزويد الصاروخ الحامل (لونغ مارش-5 واي 8) بالوقود الدافع قريباً».

وذكرت الهيئة أنه نظراً لضيق الفترة المحددة لإطلاق المسبار خلال يومين متعاقبين، فقد صمم فريق الصاروخ التابع للمهمة 10 مسارات للصاروخ.

وأجرى مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي التجربة النهائية قبل الإطلاق وغطت جميع الأنظمة ذات الصلة بشكل شامل. وعزز نظام الأرصاد الجوية التابع للمركز عمليات المراقبة والتحليل لضمان نجاح عملية إطلاق المسبار.