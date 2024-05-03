الامارات | مكتبة محمد بن راشد.. برنامج حافل بالفعاليات في مايو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال مايو الجاري، سلسلة من الفعاليات الثقافية والترفيهية وورش العمل المتنوعة التي تلبي متطلبات جميع أفراد المجتمع، لتشجيعهم على القراءة وتنمية مهاراتهم الأدبية والفنية، وتعزيز حب المعرفة والاستكشاف لديهم.

وضمن برنامج الفعاليات الخارجية وأجندة الدولة، تشارك المكتبة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وتستهل برنامجها الشهري الثري بتقديم ورشة تفاعلية مميزة بعنوان «المكان كشخصية ثالثة»، بمشاركة الكاتب طارق إمام.

واحتفالاً بمرور 40 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وبالتعاون مع معهد جريت وول لتعليم اللغة والثقافة الصينية الماندرينية، تنظم المكتبة معرضاً فنياً يقام تحت شعار «حزام واحد.. طريق واحد»، يستعرض أعمالاً فنية لطلبة المعهد، إضافة إلى تقديم عروض أدائية تقليدية.

وتعقد المكتبة جلسة حول «الإدمان الرقمي» والصحة النفسية للشباب والطلاب، بمشاركة المدربة روان حاج حسين. وتواصل المكتبة برنامج الكتابة الإبداعية بالتعاون مع مركز «اقرأ واستمتع»، حيث تناقش كتاب «الخيميائي» للكاتب باولو كويلو.

وضمن برنامج ورش الخطابة والإلقاء، تنظم المكتبة بالتعاون مع «توست ماسترز»، ورشة العمل الأولى بعنوان «الخطابة.. التحضير للخطاب والإلقاء»، فيما تحمل الورشة الثانية عنوان «مهارات الاتصال والتواصل». كما تقدم المكتبة عرضاً مسرحياً للأطفال، بالتعاون مع نادي كتاب Pick a book.