علامات في جلدك وعينيك.. تدل على الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشف الدكتور إبراهيم سعيد، جمعة أخصائي الباطني، وسوء التغذية عن أعراض مبكرة إذا ظهرت على الأشخاص تدل على الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن السكري مرض مزمن منتشر في جميع أنحاء العالم، وتوجد أعراض يجب ملاحظتها إذا تكررت على مدار اليوم بشكل غير طبيعي تدل على الإصابة بالنوع الثاني من السكري.

وأشار إلى أن هذه العلامات تتمثل فيما يلي:

- زيادة العطش الشديد بشكل متكرر في اليوم بشكل غير طبيعي.

- زيادة التبول، لأنه عند ارتفاع نسبة السكري في الدم لا تستطيع الكلى تصفية الجلوكوز الزائد.

- الشعور بالتعب الإرهاق الشديد لأن الجسم لا يستطيع استخدام الجلوكوز بشكل فعال للحصول على النشاط اللازم لعمل النشاطات اليومية.

- ضعف تدفق الدم يؤدي إلى بطء التئام الجروح.

- السكري من النوع الثاني يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وتلف الأوعية الدموية.

- الشعور بوخز في القدمين.

- ألم في القدمين واليدين.

- ظهور بقع داكنة اللون على الجلد.

من المهم ملاحظة أي من هذه الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فالكشف السريع والمبكر يساعد على منع تأخير مضاعفات السكر.

وقدم عدة نصائح للوقاية من السكري من النوع الثاني تتمثل في ما يلي:

الحفاظ على الجسم صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

التقليل من تناول السكريات والكربوهيدرات.

الابتعاد عن التدخين.

التحكم في مستوى ضغط الدم والكوليسترول.