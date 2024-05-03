الامارات | شركة تنظيف كنب في دبي: مكانكم الموثوق لخدمات تنظيف احترافيّة صديقة للبيئة، مع ضمان رضا العملاء!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع أفضل شركة تنظيف كنب في دبي.. أنعِشوا حياة أثاث المنزل وقولوا وداعاً للأوساخ والجراثيم، فما هو اسمها؟ وما هي استراتيجيّتها في تنظيف كنب المنزل؟ كل ذلك وأكثر هنا.

تُعدّ cleaningcompany.ae أفضل شركة تنظيف كنب في دبي ولكن ما السبب وراء كونها رائدة في مجال تنظيف الكنب؟ ببساطة، لأنه بعد 3 ساعات تقريباً من حجزكم لخدمة تنظيف الكنب لديهم، يمكنكم أن تُنعشوا حياة كنب منزلكم، وتحوّلوا شكله ومستوى نظافته 180 درجة.

دعونا نواجه الحقيقة سوياً.. كنب المنزل هو منطقة الراحة خاصّتنا، بيننا وبينه قصّة حُب، نتمنّى أن نقضي يومنا كله متّكئين أو مستلقين عليه نُشاهد ذلك المسلسل الذي أُصدر مؤخراً من دون أن نعدّ الساعات. نعم، إنه بلا منازع موقعنا المفضّل في المنزل.

ومع كل دقيقة نقضيها بسعادة على كنب المنزل يُصاحبها عددٌ هائل من الجراثيم والميكروبات والغبار والأتربة، واحتمالٌ كبير- بقعٌ جديدة لم نكن نقصد تركها. ويُصبح الأمر أكثر تحدياً مع وجود أطفال أو حيوانات في المنزل، مما يعرّض الأرائك لمزيد من خطر التلوّث بالبول أو الدماء.

لهذا السبب، يُنصح في شركة cleaningcompany.ae تنظيف كنب المنزل احترافياً مرةً سنوياً على الأقل، لتوفير مساحة صحية لكل أفراد العائلة وإطالة عمر، لون وملمس الكنب؛ لتضربوا (أكثر من) عصفورين بحجر واحد. وتشمل خدمة تنظيف الكنب لديهم محاليل تطهير عميقة قادرة على التخلص من عث الغبار وحبوب اللقاح وشعر الحيوانات وغيرها من الأوساخ المُتراكمة، ليس فقط على سطح الكنب، بل حتى تلك المتربّعة عميقاً داخله.

ما هي طرق تنظيف الكنب الاحترافية؟

طرق تنظيف الكنب الاحترافية عديدة، وأوّلها طريقة تنظيف الكنب بشامبو خاص، وهي الأكثر فعالية من بينها والأكثر شيوعاً لدى عملاء شركة cleaningcompany.ae كونها لا تتضمّن أي مواد كيميائية ضارّة. يحرص موظّفو شركة تنظيف الكنب هذه اتّباع عدة خطوات للوصول إلى النتيجة الأمثل، مع وضع هدف واحد صوب أعينهم وهو إرضاء العميل.

تتمثّل الخطوات كالآتي: باستعمال مكنسة كهربائية احترافية ذات قوّة شفط هائلة، يتم امتصاص كل الغبار والأتربة والأوساخ من على سطح وداخل عمق الكنبة. ثم يتم معالجة كل البقع العنيدة، والتي ربّما تواجدت على الأريكة لفترة تجاوزت بعضة أشهر أو حتى سنوات، باستخدام البخار أو باستخدام محلول تنظيف خاص.

بعد ذلك، يتم تحميل ماكينة تنظيف كنب احترافية بكمية مدروسة من الشامبو والماء، ويتم تمشيط الأريكة بأكملها بعناية بينما يتم إفراز محلول التنظيف ليتغلغل بعمق داخل الأريكة. هل تتوقف العملية هنا؟ بالطبع لا. تُجفّف الأريكة من عدوّها الأساسي وهو الرطوبة! ويتم ذلك بواسطة مكائن مخصّصة لإزالة كل آثار الشامبو والأوساخ المتحلّلة، وهذه الخطوة ضرورية وإلا فستكون الأريكة تربةً خصبةً لنمو الفطريات والعفن، ولا سيّما كريهة الرائحة.

الطرق الأخرى التي تعتمدها شركة التنظيف هذه هي تنظيف الكنب بالبخار، وتستخدم هذه الطريقة حرارة بخار عالية لإزالة الغبار والأوساخ الأخرى من الأريكة. علاوة على ذلك، يضمن التنظيف بالبخار تنظيف الأريكة جيداً، وعدم ترك أي رطوبة فيها. وآخر الطرق التي تستعملها هي التنظيف بالمواد الكيميائية، وتعتبر هذه الأخيرة الأقل تفضيلاً لدى العملاء.

ولكن، كيف أحدّد الطريقة الأنسب لنوع الكنب؟

عند اختيار طريقة التنظيف الأنسب لنوع الأريكة، من المهم مراعاة نوع القماش وتعليمات الشركة المصنعة. قد تتطلب بعض الأقمشة طرق تنظيف محددة، وقد يؤدي استخدام الطريقة الخاطئة إلى إتلاف القماش. وأحد أذكى الطرق لتختبروا فيها خبراء التنظيف هي قدرة ملاحظتهم لكود الكنب لديكم، فلكل كنبة كود خاص بها.

الكود S يعني أن الكنب ينظف فقط بالتنظيف الجاف، والكود X يعني أنّ طريقة التنظيف الوحيدة المسموح بها هي الشفط بالمكنسة الكهربائية مع التمشيط الخفيف. أما الكود S/W يعني أنّ طرق التنظيف بالماء كلّها مسموحة ولكن باستعمال منظفات رقيقة على القماش. وأخيراً الكود W، وهو الكود الأكثر شيوعاً في الكنب، وهنا يمكن تطبيق طريقة تنظيف الكنب بالبخار بكل أمان.

الطريقة معقّدة ولا تعلمون أي طريقة هي الأنسب لتنظيف الكنب؟

ننصحكم باستشارة شركة غسيل كنب متميّزة. وإن كنتم في دبي فلقد اختصرنا عليكم الطريق!

يدرك الموظّفون في cleaningcompany.ae الأنواع المختلفة من الأقمشة المستخدمة في الأثاث وكيفية التعامل معها بشكل جيد، لذلك تأكّدوا من أنّهم سيختارون طريقة التنظيف الصحيحة لنوع قماش الكنب لديكم. سيضع الفريق كل الوقت والجهد اللازمين لتنظيف كل جزء من الكنب، بدءاً من تنظيف السطح الخارجي بالمكنسة الكهربائية ومعالجة البقع وحتى التنظيف العميق وإزالة الروائح الكريهة.

كما أنّ طريقة عملهم مُمنهجة ويتّبعون خطوتين أساسيتين قبل البدء فعلياً بعملية تنظيف الكنب. كشركة تنظيف كنب وسجاد احترافية، يجمع العُمّال أولاً كل المعلومات اللازمة عن الكنب قبل الحضور لموعد التنظيف، كعدد المقاعد وحالة الكنب ونوع الأوساخ والبقع المتواجدة عليه. والخطوة الثانية تتم عند الحضور إلى الموقع، حيثُ يُعاين العُمّال الأريكة ويحدّدون نوع القماش من خلال البطاقة المربوطة بها. بعد ذلك، يتم تحديد المواد الكيميائية والأدوات والتقنيات، واستراتيجية التنظيف المناسبة والآمنة بناءً على نوع قماش الأثاث.

ومن المهم أن نوضّح أن شركة cleaningcompany.ae هي ليست شركة تنظيف كنب أو شركة تنظيف سجاد فحسب، بل هي شركة تتخصّص بكل أعمال التنظيف العميق للمنزل الخاص بك، وتحترف لعبة التنظيف بخبرة تتجاوز 10 سنوات في مجال تنظيف المرافق السكنية والتجارية.

لذا عند حجزكم لموعد لتنظيف الكنب، ماذا عن موعد تنظيف شامل لكامل المنزل؟ يمكنكم أن تستعينوا بخدمات التنظيف العميق لديهم، كتنظيف السجاد والستائر والسرائر والمطبخ والحمام وتعقيم الأرضيات ومخارج التهوية. وتتميّز الشركة بعاملات تنظيف بالساعة أمينات يحرصْنَ على تنظيف المنزل على أكمل وجه، بل يمكنكم أن تعتمدوا ذات العاملة في كل مرة إن راقت لكم خدماتها، أليس هذا رائعاً؟

حازت الشركة طوال العقد الماضي على تقييم 4.6 على خرائط جوجل، وهي شركة مرخّصة تمنحك تأميناً عند حصول الحوادث، كما أنّ عمّالهم وموظّفيهم مدرّبون على الكفاءة والخبرة ويوفّرون الراحة والسلامة للعملاء. بالإضافة إلى أنّهم يتّسمون بالأمانة ويلتزمون بالوقت المتّفق عليه، وهذه ليست آراء عابرة.. بل هي حقائق موثّقة بآراء عملاء حقيقيّون، وهذه بعضاً من هذه الآراء:

حيثُ كتبت عائشة من دبي عن خدمات التنظيف العامة لهذه الشركة: "جدا ممتنه لهذه الخدمه الممتازه ودقه التوقيت وتقديري للفتاه ميري على عملها الرائع". وعبّر مزمل من رأس الخور عن رأيه بخدمات تنظيف النوافذ قائلاً: "التوقيت مثالي والسعر مناسب جدا إضافة لي جودة العمل ممتازة".

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