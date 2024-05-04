الامارات | «سوق الفن» في دبي.. مساحة إبداعية مستدامة تحتفي بأصحاب المواهب الناشئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بدء التحضيرات لإطلاق النسخة الثانية من «سوق الفن» التي يستضيفها مركز الجليلة لثقافة الطفل، من 10 إلى 12 مايو الجاري. وتهدف السوق التي تقام خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى توفير بيئة مستدامة قادرة على دعم الفنانين وأصحاب المواهب الناشئة، وتطوير مهاراتهم وتعزيز معرفتهم بقطاع الثقافة والفنون، عبر إشراكهم في كل الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية التي تنظمها الهيئة، إلى جانب إتاحة الفرص الاستثمارية التي تساعدهم في الترويج لإنتاجاتهم المبتكرة، وهو ما يجسد رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وتتضمن أجندة السوق المندرجة تحت مظلة منصة «سكة»، العديد من الفعاليات التي تضيء على جماليات فنون التشكيل والرسم التوضيحي، والتصميم واستخدامات مادة الريزن في الفنون، إلى جانب عرض تشكيلة واسعة من المنتجات الإبداعية التي تحمل تواقيع أكثر من 10 فنانين من الإمارات، فيما توفر «سوق الخزف» للزوار فرصة استكشاف روائع الفخار والسيراميك واستخداماتهما الفنية، والتعرّف إلى إبداعات أعضاء قسم الخزف في مركز الجليلة لثقافة الطفل التي يكشفون من خلالها طرق التعامل مع مادة الطين كوسيلة للتصميم والتعبير الفني.

وستشهد نسخة السوق الثانية تنظيم مجموعة من الجلسات وورش العمل التفاعلية الهادفة إلى تعريف الأطفال والكبار بتقنيات صناعة الخزف، وإكسسوارات المسرح وأساليب الفنون الأخرى، وستقام تحت إشراف نخبة من المختصين والفنانين. كما سيقدم مركز الفنون الموسيقية ضمن فعاليات السوق باقة عروض موسيقية وأنشطة ترفيهية متنوعة، فيما تخصص «دبي للثقافة»، بالتعاون مع مجموعة من العلامات التجارية المحلية المتخصصة في فنون الطهي، ركناً للمأكولات والمشروبات.

ولفت مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة لثقافة الطفل، عادل عمر، إلى اهتمام «دبي للثقافة» بالاستثمار في الطاقات وأصحاب المواهب الناشئة، وحرصها على توفير منصة مبتكرة تمكنهم من اكتشاف مواهبهم وتطويرها. وقال: «تمثل (سوق الفن) مساحة واسعة لتمكين الفنانين من المشاركة في تطوير وإثراء المشهد الفني المحلي، من خلال عرض أعمالهم وإنتاجاتهم الإبداعية أمام كل شرائح المجتمع، إلى جانب تمكين الفنانين من تبادل الخبرات وإنشاء وتقوية الروابط في ما بينهم، ما يسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة، ويرفع من إسهاماتها في اقتصاد دبي الإبداعي».