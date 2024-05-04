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الامارات | 14قتيلا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن 14قتيلا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 مايو 2024

 لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة شهدها إقليم جنوب سولاويسي في إندونيسيا.

وذكرت الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث في إندونيسيا، اليوم “السبت” أنه تم إجلاء 115 شخصا، منوهة إلى أن الفيضانات بمنطقة لووك ريجينسي أثرت على أكثر من 1300 أسرة وألحقت أضرارا بأكثر من 1800 منزل.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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