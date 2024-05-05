الامارات | مفاجآت القرية العالمية مستمرة.. مع 3 أيام إضافية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القرية العالمية في دبي عن مفاجأة سارة لجمهورها من العائلات والأفراد، إذ أعلنت، أمس، تمديد الموسم الـ28 ثلاثة أيام إضافية، ليستمر حتى الأربعاء المقبل.

ويمكن لزوار القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، الاستفادة من هذه الخطوة غير المسبوقة للاستمتاع بمدة أطول من أروع التجارب الثقافية والترفيهية والتسوق من حول العالم، إذ تستقبل الوجهة ضيوفها يومياً من الرابعة عصراً إلى الثانية بعد منتصف الليل حتى نهاية الموسم.

كما أعلنت القرية عن تمديد عرض الدخول المجاني للأطفال ممن تقل أعمارهم عن 12 سنة حتى آخر يوم من الموسم.