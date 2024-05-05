الامارات | الفيضانات تقتلع شجرة عملاقة عمرها 800 سنة في كينيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد تقرير إخباري بأن سكان ساباكي في مقاطعة كيليفي بكينيا بدأوا حصر الخسائر، بعدما تسبب فيضان نهر ساباكي في اقتلاع شجرة باوباب (تبلدي) أيقونية، يرجع عمرها لـ800 عام، وتحمل اسم بطلة الاستقلال، ميكاتيليلي وا مينزا.

ووفقاً لما أوردته صحيفة «نيشن» الكينية، كانت الشجرة العملاقة مصدر رزق لأكثر من 50 شاباً من المحليين، كانوا يصطحبون السياح لتسلق الشجرة، ورؤية المكان الذي تردد أن ميكاتيليلي وا مينزا اختبأت فيه من المحتلين.

ويعتقد أن «المرأة الحديدية» تنبأت بقدوم الأوروبيين، وقالت للناس آنذاك إن أشخاصاً من البيض سيأتون بثعبان حديدي (أي السكة الحديدية).