الامارات | قد يحضره 1.5 مليون شخص..حفل مجاني لماداونا يحظى باهتمام واسع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 مايو 2024

توافد الآلاف على شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو دي جانيرو بالبرازيل لحضور حفل موسيقي مجاني في الهواء الطلق لمغنية البوب الأميركية، مادونا، والذي من المتوقع أن يجتذب نحو 1.5 مليون شخص.

وتنهي مادونا بهذا الحفل الذي يقام خلال ساعات جولتها العالمية، الأكثر نجاحا، المعروفة باسم "الاحتفال" والتي بدأتها في أواخر 2023.

وقالت حكومة مدينة ريو إنها ستنشر الآلاف من ضباط الشرطة حول منطقة الحفل، للتعامل مع الحشود باستراتيجية مماثلة لخطتها الخاصة باحتفالات ليلة رأس السنة الشهيرة في المدينة.

ومع وصول درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية، رش رجال الإطفاء أمس السبت المياه لترطيب الجو لبعض المعجبين الذين تجمعوا بالفعل بجوار المسرح الذي تم تجهيزه لمادونا صاحبة أغنية "ماتيريال غيرل". ووزعت الشرطة زجاجات مياه على المعجبين بالمجان.

ويأتي ذلك في إطار زيادة وعي السلطات البرازيلية بتداعيات ارتفاع درجات الحرارة بعد وفاة معجبة برازيلية شابة في حفل موسيقي لنجمة موسيقى البوب، تايلور سويفت، العام الماضي، جراء الإعياء من درجات الحرارة المرتفعة.

وتتوقع سلطات المدينة أن يحضر نحو 1.5 مليون شخص إلى الشاطئ الشهير لحضور الحفل، حيث سبق وأن تجاوز عدد الحشود مليون شخص لحضور حفلات فرقة موسيقى الروك "رولينغ ستونز" والمغني البريطاني، رود ستيوارت.

وكانت مادونا قد وصلت إلى المدينة قبل أيام وتجمع معجبون حول الفندق الذي تقيم فيه.

وقالت حكومتا ولاية ومدينة ريو إنهما أنفقتا 20 مليون ريال برازيلي (3.9 مليون دولار) على الحفل بينما موّل رعاة من القطاع الخاص الباقي.

وتشير تقديرات السلطات إلى أن الحفل قد يجمع إيرادات بنحو 300 مليون ريال برازيلي (59 مليون دولار) تُخصَّص لاقتصاد ريو.