الامارات | بعد 54 عامًا من فقدانه.. امرأة تعثر على خاتم خطوبتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 مايو 2024

عثرت الإسكتلندية مارلين بيرش، في مفاجأة غير متوقعة، على خاتم خطوبتها بعد 54 عامًا من فقدانه.

وفقدت "بيرش" خاتمها أثناء إطعامها للماشية في مزرعة العائلة، العام 1970، ومنذ ذلك الحين اختفى تمامًا.

وبحثت عن خاتمها مدة طويلة، وظلت تبحث عنه، بين الفينة والأخرى، علَّها تجده، حتى يئست من ذلك في النهاية.

ووفق موقع "سكاي نيوز"، حضر خبير معادن للمنزل، وعثر على العديد من العملات المعدنية والقطع التي وجدها في مختلف أنحاء المزرعة، وفي ذات يوم عندما همّ بالمغادرة، مازحته مارلين بالقول: "لا تهتم بكل هذه القمامة التي تجدها، اذهبْ وابحثْ عن خاتم خطوبتي".

وأضافت أنه "رغم المزحة التي ضحك كلاهما منها، إلا أن خبير المعادن اتصل عليها بالفعل، بعد أسبوع، ليبلغها بعثوره على خاتم خطوبتها، المدفون على عمق 16 سم في أحد الحقول".

ونظرًا لتأجيل مارلين، وزوجها بيتر بيرش، حفل عيد ميلاده الثمانين، لظروف عديدة، قرَّرا بعد العثور على الخاتم، الاحتفال بهذه المناسبة.