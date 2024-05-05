الامارات | تربح مليوني دولار خلال شهرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 مايو 2024

حالف الحظ الأمريكية كريستين ويلسون بربح جائزتين بقيمة مليون دولار لكل منهما في 10 أسابيع، لتكون واحدة من أكثر الأشخاص حظاً في ماساتشوستس.

وربحت ويلسون في لعبة التذاكر الفورية «Lifetime Millions» بقيمة 50 دولاراً. واختارت أن تتسلم جائزتها كدفعة لمرة واحدة قدرها 650 ألف دولار بعد احتساب الضرائب، وقالت: إنّها ستنفق جزءاً منها لشراء سيارة رباعية الدفع. وكان فوزها الثاني في يانصيب «100X Club» بتذكرة قيمتها 10 دولارات.

واختارت مرة أخرى أن تأخذ 650 ألف دولار أيضاً.