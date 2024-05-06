الامارات | إيداع 1200 مدخن للسجائر الإلكترونية المستشفيات في فيتنام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فيتنام، خلال العام الماضي، إيداع أكثر من 1200 شخص من مواطنيها المستشفيات، بسبب تدخين السجائر الإلكترونية، بحسب إدارة الخدمات الطبية الفيتنامية.

ونقلت صحيفة «في إن إكسبريس» الفيتنامية، أمس، عن رئيس إدارة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الصحة، لونغ نجوك كوي، القول إن هناك 27 مريضاً من بين الـ1200 مريض، تقل أعمارهم عن 16 عاماً، كما أن هناك 44 مريضاً تراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً.

كما كشفت الدراسات الاستقصائية التي أجريت بشأن تدخين السجائر الإلكترونية في 11 منطقة، أن معدل تدخين السجائر الإلكترونية بين الطلبة الذين تراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، ارتفع من 2.6% في عام 2019 ليصل إلى 8.1% في 2023.

وارتفع المعدل بين الطلبة الذين تراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، من 3.5% في 2022 إلى 8% في 2023.