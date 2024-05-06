الامارات | تغريم شركة طيران أسترالية 66 مليون دولار..والسبب "رحلات الأشباح"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 مايو 2024

وافقت شركة "كوانتاس" الأسترالية على دفع غرامة قدرها 66 مليون دولار، بسبب فضيحة "رحلات الأشباح"، بعد اتهامات بأنها قامت ببيع تذاكر على رحلات سبق لها أن ألغتها.

وأعلنت هيئة المنافسة الأسترالية أن الشركة "أقرت بأنها ضللت المستهلكين" من خلال بيع مقاعد على عشرات الآلاف من الرحلات الملغاة. كما ستقوم الشركة بدفع تعويضات بقيمة 13 مليون دولار لنحو 86 ألف مسافر، تأثروا جراء الرحلات الملغاة أو المعاد جدولتها.

و"رحلات الأشباح" هو مصطلح أطلق قبل أكثر من 3 أعوام على رحلات الطيران الفارغة أو شبه الفارغة، التي كانت تقوم بها الشركات التزاما بتعاقداتها خلال أزمة جائحة كورونا، حسب ما تقول شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقالت رئيسة هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية، جينا كاس-غوتليب، إن "سلوك كوانتاس كان فظيعاً وغير مقبول". وأضافت: "العديد من المستهلكين قاموا بإعداد خطط للإجازات والعمل والسفر، بعد حجز تذاكر على رحلات ملغاة".

وأقرت كوانتاس بأنه في بعض الحالات، قام المسافرون بحجز تذاكر على متن رحلات ألغيت "قبل يومين أو أكثر".

وأقرت الرئيسة التنفيذية لكوانتاس، فانيسا هدسون، في بيان، بأن الشركة "خذلت المستهلكين ولم تفِ بمعاييرها"، مستطردة: "نعرف بأن العديد من زبائننا تأثروا بفشلنا في توفير إشعارات بالإلغاء في الوقت المناسب، ونحن نأسف بصدق".

وتبقى غرامة الـ66 مليون دولار رهن موافقة المحكمة.

وتسعى الشركة الأسترالية التي تأسست قبل 103 أعوام، إلى تحسين صورتها بعد سلسلة من الأزمات في الأعوام الأخيرة.