الامارات | سبع رصاصات عقوبة سائق توصيل أخطأ في العنوان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا زال سائق توصيل البيتزا الشاب يحاول التعافي من ذعره بعدما تلقى سبع رصاصات من صاحب منزل أوقف سيارته خطأ في ممر بيته وهو يحاول توصيل طلب أحد الزبائن.

ووفقًا للشكوى الجنائية التي حصلت عليها صحيفة USA TODAY، استجاب ضباط قسم شرطة مدينة أشلاند بعد بلاغ عن سائق لمطعم بيتزا دومينوز مراهق تعرض لإطلاق النار سبع مرات على الأقل.

وكتبت الشرطة في الشكوى أن الضباط الذين وصلوا عثروا على المشتبه به الذي أخبرهم أنه وزوجته شاهدا شاحنة متوقفة في ممر منزلهما على كاميرا المنزل واعتقدا أن شخصًا ما كان يريد اقتحام المنزل، فتناول مسدسه وقام بإطلاق النار باتجاه الشاحنة "لمحاولة تعطيلها".

وأكدت الشرطة إنها عثرت على سبعة أغلفة قذائف من مكان الحادث، بدوره قال الضحية للشرطة إنه كان يوصل بيتزا واعتقد أنه ركن سيارته في الممر الصحيح، حين "رأى رجلاً يركض نحوه ويطلق النار عليه".

وذكرت الشرطة أن ثلاث رصاصات أصابت شاحنة الضحية، وتم تسجيل إطلاق النار في لقطات كاميرا المنزل التي قالت الشرطة إنها راجعتها.

وقال الضحية وهو طالب في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 18 عاما، لقناة WTVF-TV: “ "كنت على وشك أن أقتل هناك حرفيًا، لذا فهي محاولة قتل في رأيي."

وأكدت الشرطة إنها ألقت القبض على رايان بابكوك البالغ من العمر 32 عامًا المتهم بإطلاق النار حيث اتهمه المدعون بارتكاب جناية اعتداء مشدد في القضية. وأظهرت سجلات محكمة الجلسات العامة في مقاطعة تشيتام أن بابكوك قد تم حجزه في السجن وتم إطلاق سراحه في اليوم التالي بكفالة بقيمة 50 ألف دولار. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة لأول مرة في 12 يونيو.