الامارات | 200 عام على سيمفونية بيتهوفن التاسعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل أوروبا، اليوم، بمرور 200 عام على سيمفونية بيتهوفن التاسعة الشهيرة، التي تردد صداها للمرة الأولى في فيينا، بعدما وُلِدت وسط هدوء منطقة مشهورة بكونها مركزاً للعلاج بالمياه الحرارية، بالقرب من العاصمة النمساوية.

وقالت مديرة المبنى الذي استأجره بيتهوفن لثلاثة فصول صيف متتالية في منطقة بادن، أولريكه شولدا «هنا عمل كثيراً على سيمفونيته الكورالية».

وبمناسبة المئوية الثانية لولادة هذا العمل، سيقام معرض في هذا المبنى الذي أصبح متحفاً يُعرف بـ«بيت التاسعة»، فيما ستصدح ألحان تحفة بيتهوفن مساءً في حفلات تنظم في عواصم ومدن أوروبية كبرى.

وفي المنزل المتواضع الذي درج لودفيغ فان بيتهوفن على تمضية عطلاته فيه، يمكن رؤية البيانو الذي كان يعزف عليه لجيرانه.