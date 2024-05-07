الامارات | قارئ في عمر الزهور يجيد الاختيار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بين جنبات الصرح الحضاري، مكتبة محمد بن راشد، وكنوزه المعرفية، وملايين العناوين المكتوبة بلغات مختلفة، قارئ في عمر الورد يجيد الاختيار، لتمسك اليد الصغيرة عنواناً يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، على أرض الإمارات الطيبة، وكذلك خارج حدودها في أقصى مكان، هو المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي سطّر بصحبة إخوانه من الآباء المؤسسين، «ملحمة الاتحاد»، ومن ارتبط اسمه بالخير وصنائع المعروف والسخاء و«الفزعة» للقريب والغريب، لكل البشر في جهات العالم الأربع، بغض النظر عن ألوانهم ومعتقداتهم وجنسياتهم.