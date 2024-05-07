الامارات | سيدا الفنلندي.. متحف العام في أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز متحف سيدا الفنلندي، المخصص لقومية سامي في إناري، بجائزة متحف العام الأوروبي المرموقة لعام 2024.

ومنحت هذه الجائزة وجوائز أخرى في مجال المتاحف، السبت الماضي، في احتفال بمدينة «بورتيماو» جنوب البرتغال.

وكتبت لجنة التحكيم أن المتحف تميّز بنهجه التكاملي الشفاف والشامل والمفتوح، والذي يخلق سبلاً جديدة للمجتمعات المحلية وعامة الناس لإقامة روابط بين الماضي والحاضر.

يشار إلى أن المتحف الكائن في شمال فنلندا مخصص لتاريخ وثقافة قومية سامي، علاوة على الطبيعة في شمال لابلاند الفنلندية. وتعيش قبائل السامي في كل من شمال السويد والنرويج وفنلندا وشبه جزيرة كولا الروسية.

وتستهدف الجائزة السنوية، التي تقام برعاية مجلس أوروبا، تسليط الضوء على التطورات الإبداعية في المتاحف العالمية وتشجيعها.

ومنذ عام 1977، جرى منح الجائزة إما إلى متاحف افتتحت في الآونة الأخيرة، وإما إلى متاحف فيها معارض محدثة بالكامل.