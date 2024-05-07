الامارات | القبض على مغني مهرجانات مشهور تسبب في مقتل شخص في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 مايو 2024

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الجيزة، القبض على مغني المهرجانات عصام صاصا، لتسببه في مقتل شخص دهسه بسيارته.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن عصام صاصا كان يسير بسيارته أعلى الطريق الدائري، حين فوجئ بأحد الأشخاص يعبر الطريق، ولم يتمكن من تفاديه فدهسه ثم توقف لانتظار وصول الشرطة.

وأحالت مديرية أمن الجيزة عصام صاصا إلى النيابة العامة، التي طلبت سحب عينة من دمائه وتحليلها بواسطة الطب الشرعي للتأكد من مدى تعاطيه للمخدرات وقت قيادة سيارته، إلى الجانب التحفظ على السيارة وفحصها من قبل خبير بالإدارة العامة للمرور، لوضع تصور لكيفية وقوع الحادث.



ونفت الجهات الأمنية تصريحات مدير أعمال مغني المهرجانات، الذي زعم أن «صاصا» توقف بعد رؤيته لسيارة أخرى تصدم المتوفى، وأنه موجود في قسم الشرطة، بصفته شاهداً على الحادث.

يذكر أن عصام صاصا يُعد أحد أكثر مغني المهرجانات استماعاً عبر المنصات الموسيقية في الوطن العربي خلال الفترة الأخيرة.