الامارات | سعودي يعفو عن قاتل ابنه قبل لحظات من إعدامه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 مايو 2024

فاجأ مواطن سعودي، الاثنين، مسؤولين عن تنفيذ حكم إعدام قاتل ابنه، بالعفو في اللحظات الأخيرة وقبيل تنفيذ الحكم الذي كان يحتاج موافقة نهائية من الأب.

وحضر الأب ويدعى الحميدي الحربي إلى ساحة تنفيذ الإعدام في محافظة "حفر الباطن"، بعد أن صدر حكم نهائي بإعدام القاتل.

وكان الأب قد رفض في السابق الاستجابة للكثير من الدعوات التي طالبته بالعفو عن القاتل مقابل ديّة بملايين الريالات.

لكنه غير رأيه في اللحظات الأخيرة، وعفا عن القاتل دون أي مقابل، قبل أن يتلقى سيلاً من إشادات مواطنيه على العفو.