الامارات | مكتبة محمد بن راشد تحتفي بالذكرى الـ40 للعلاقات "الإماراتية- الصينية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت مكتبة محمد بن راشد، اليوم، بالتعاون مع القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، ومعهد جريت وول لتعليم اللغة والثقافة الصينية الماندرينية، معرضاً فنياً مميزاً تحت شعار "حزام واحد.. طريق واحد"؛ وذلك احتفاءً بالذكرى الأربعين للعلاقات الدبلوماسية والتعاون الثقافي بين الدولتين.

حضر افتتاح المعرض عدد من الشخصيات البارزة من جمعية الثقافة والتعليم للصينيين الأجانب في دولة الإمارات، وجمعية الخطاطين الصينيين العالمية بالخارج، بالإضافة إلى اتحاد النساء الصينيات الأجانب في الإمارات، وجمعية الثقافة والتعليم للصينيين الأجانب في الإمارات.

ويأتي تنظيم معرض "حزام واحد.. طريق واحد" في إطار رؤية واستراتيجية المكتبة لتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي من خلال الفن والموسيقى، بما يدعم تطلعات قادتها والقائمين عليها نحو تعزيز وبناء جسور من التواصل الإنساني، وإلهام الأجيال القادمة لاستكشاف التنوع الثقافي بين مختلف الشعوب.

بدأ الافتتاح مع النشيدين الإماراتي والصيني، تلاه تقديم عروض أدائية تقليدية، وعرض الكونغ فو، إلى جانب فقرة عزف العود، وفن الخط العربي، والخط الصيني، كما تم استعراض أعمالاً فنية لطلبة معهد جريت وول.

وشهد معرض "حزام واحد.. طريق واحد"، مشاركة واسعة من زوار مكتبة محمد بن راشد من مختلف الأعمار والجنسيات.