الامارات | حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة سيف الشعفار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية السابق، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.