الامارات | هذا ما فعله عاشق تركي يائس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام عاشق تركي يائس بطلب أكثر من 50 وجبة طعام من مطاعم متعددة في المدينة، تركيا، وأرسلها جميعًا إلى عنوان حبيبته في محاولة يائسة لازعاجها وإعادة لفت انتباهها.

وقالت عدد من الصجف التركية المحلية أن الحادث وقع الأسبوع الماضي، عندما ظهر أكثر من عشرين موصلا للطعام أمام مبنى سكني في شارع تشيمن، في منطقة بالتشوفا بإزمير.

وتم تصوير التجمع غير العادي بالفيديو من قبل المارة، وسرعان ما انتشرت المقاطع التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي التركية.

ولم يمض وقت طويل قبل أن تتدخل الصحافة وتبدأ بالتحقيق في القصة. واتضح أن أحد الأشخاص استفاد من خيار الدفع عند التسليم في تطبيق توصيل الطعام التركي Yemeksepeti لتقديم عدة طلبات بأسماء مزيفة وإرسالها جميعًا إلى نفس العنوان. ولم يكلف الشخص المجهول نفسه عناء استخدام رقم هاتف حقيقي، بل استخدم رقما مشبوها. وفيما لاحظت بعض المطاعم التي تلقت طلباته الرقم الغريب وحاولت الاتصال به للتأكيد، إلا أن الكثير منها لم يفعل، فتم إرسال أكثر من 50 طلبًا إلى نفس العنوان في نفس الوقت تقريبًا، وتظهر مقاطع فيديو متعددة 25 رجل توصيل ينتظرون أمام نفس المبنى لتحصيل المدفوعات.

واعترفت العديد من مطاعم إزمير التي اتصل بها الصحفيون بأنها وقعت ضحية لهذه الخدعة. وقال أحد أصحاب المطاعم إن العديد من المطاعم الأخرى اتصلت بهم لتحذيرهم من الطلبات المزيفة، ولكن بحلول ذلك الوقت كان الطعام قد تم إرساله بالفعل. وعادت جميع الطلبات إلى أصحابها، ولكن كان لا بد من التخلص من معظم الطعام.