3 عادات يومية تحمي من الإصابة بالسرطان.. اتبعها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اتباع نمط حياة ونظام غذائي سيء قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وكشف موقع "health" عن 3 أمور تمنع إصابتك بالسرطان.

النظام الغذائي

يساعد النظام الغذائي الذي يحتوي على الفواكه والخضروات ومضادات الأكسدة والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، على مقاومة الخلايا السرطانية.

ولكن على النقيض الآخر، قد يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء والمشروبات السكرية إلى احتمالية الإصابة بالسرطان.

الوزن

تسبب زيادة الوزن أو السمنة الإصابة بسرطان الثدي والقولون والمستقيم والبروستاتا والبنكرياس.

وتؤدي الدهون الزائدة في الجسم إلى الإصابة بالالتهابات واضطراب الهرمونات وخلق بيئة لنمو السرطان.

​​النشاط البدني

إهمال ممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدني يزيد من فرص الإصابة بالسرطان.

لذا فإن ممارسة التمارين الرياضية تساعد على السيطرة على الوزن وتقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهابات.

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