الامارات | آلام مؤخرة الرقبة على نحو مفاجئ.. متى تشير إلى مشكلة صحية أكبر؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد آلام مؤخرة الرقبة من المتاعب الشائعة، والتي تعود إلى أسباب عدة، لكن أطباء الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحة الحوادث يحذرون من أن آلام مؤخرة الرقبة قد تشير إلى مشكلة صحية أكبر، ينبغي التعامل معها بشكل جاد.

وأشار الأطباء إلى أن آلام مؤخرة الرقبة تستلزم استشارة المختص إذا حدثت على نحو مفاجئ، وكانت شديدة ومصحوبة بأعراض أخرى مثل: قيود حركية تصل إلى تصلب الرقبة، صداع شديد، دوار، غثيان أو قيء، مشاكل في الرؤية، وخز مستمر في اليدين أو الساقين، ضعف في الذراعين والساقين، اضطرابات التوازن، أعراض شلل، حمى أو قشعريرة، وفقدان السيطرة عند التبول أو التبرز.