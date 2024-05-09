الامارات | نقاشات ناعمة عبر أثير «دبي».. تواكب اهتمامات المرأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر أثير «دبي»، يطرح برنامج «بوليفارد 93» موضوعات متنوعة ونقاشات ثرية، ليرافق مستمعي الإذاعة التابعة لـ«دبي للإعلام» على مدار ثلاث ساعات، ليبدو البرنامج أشبه بمجلة متنوعة.

ويمتاز برشاقته وتجدد محتواه، إذ يسلّط الضوء على كل ما يهم المرأة وأخبارها في مجالات الأسرة والاقتصاد والتجارة والتجميل، إضافة إلى الأزياء والصحة النفسية والتكنولوجيا، وغيرها.

ولا تخلو تفاصيل البرنامج، الذي يبث من الإثنين إلى الجمعة، من جرعات معرفية في معظم المجالات، تتولى تقديمها المذيعات: فاطمة عبدالرحمن، ولونا غفرة، وسارة البلوشي، اللواتي يتميزن بقدرتهن على إدارة النقاشات، وطرح موضوعات تواكب اهتمامات المرأة، وتعكس المكانة التي وصلت إليها في المجتمع الإماراتي، وتبرز في الوقت ذاته ما تمتلكه دبي من إمكانات ومقومات جعلت منها مدينة عالمية ووجهة مفضلة للجميع.

وقالت فاطمة عبدالرحمن: «إن (بوليفارد 93) يعكس الواقع، ويعالج العديد من القضايا التي تهم المرأة»، مضيفة: «يتناغم البرنامج مع استراتيجية (دبي للإعلام) الهادفة إلى أن تكون الأقرب إلى الجمهور، ويمتاز بتفرد محتواه وطرحه لنقاشات حول موضوعات متنوعة تتعلق في مختلف مجالات الحياة، إلى جانب تقديمه لفقرات تغطي العديد من الجوانب التي تهم المرأة في كل أماكن تواجدها، إذ نستعرض من خلاله العديد من الآراء حول ما نطرحه من موضوعات وأفكار أسهمت في إثراء البرنامج».

من جانبها، اعتبرت لونا غفرة، أن ميزة «بوليفارد 93» تكمن في تنوعه وقدرته على طرح موضوعات مهمة قادرة على جذب المستمع، مؤكدة أن «البرنامج يعكس الواقع الذي تعيشه المرأة في الإمارات، وما حققته من إنجازات لافتة في كل المجالات، وانعكاسات ذلك على حياتها وتطور المجتمع، وهو ما يمنحنا إمكانية طرح هذه القضايا ومناقشة أبعادها المختلفة من وجهة نظر المرأة نفسها، وهو ما يجعله مصدراً للمعرفة، لاسيما أن النقاشات تدور في أجواء إيجابية تبرز طبيعة العلاقة التي تجمع بين مقدمات البرنامج وحضورهن على أثير الإذاعة».

من جانبها، قالت سارة البلوشي: «إن إعداد (بوليفارد 93) يحتاج إلى بذل جهد كبير، فطول فترة بث البرنامج ونوعية قضاياه تتطلب منا بذل جهد كبير في عمليات اختيار الأفكار والبحث والإعداد واختيار الضيوف ومعرفة مدى قدرتهم على إثراء البرنامج، وهو ما يستغرق ساعات طويلة، كوننا نبحث عن كل ما قد يهم المرأة ويلبي احتياجاتها في كل المجالات»، مشيرة إلى أن أسلوب التقديم يلعب دوراً مهماً في إيصال رسائل البرنامج الرئيسة.

ونوّهت بأنه يتطلب اختيار موضوعات غنية، وأن يتم تقديمها على الهواء مباشرة بأسلوب شائق وقادر على جذب اهتمام المستمع.

من الإثنين إلى الجمعة

يبث برنامج «بوليفارد 93» عبر أثير إذاعة دبي من الإثنين إلى الجمعة في تمام الساعة الـ10 صباحاً، ويستمر حتى الواحدة بعد الظهر.

ويطرح البرنامج الكثير من القضايا التي تهم المستمعات، ليجدن الكثير من الموضوعات الشائقة.