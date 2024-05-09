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الامارات | لإضحاك أصدقائه.. شاب كويتي يركل عامل توصيل أثناء قيادته دراجته النارية

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متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مشهد صادم، قام شاب بركل عامل توصيل أثناء قيادته لدراجته النارية من أجل إضحاك أصدقائه في الكويت.

وظهر الشاب في مقطع فيديو وهو داخل سيارة بها عدد من أصدقائه، وعند اقترابه من عامل توصيل يقود دراجته النارية من أجل توصيل الطعام، قام بركله وإسقاطه أرضا.

ولاقى المقطع استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين سرعة ضبط هذا الشاب وأصدقائه وتحويلهم إلى المسألة القانونية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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