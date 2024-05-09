الامارات | رجل يسرق حساب زوجته البنكي لسبب غريب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشفت امرأة بريطانية أن زوجها سرق أموالًا من حسابها البنكي لدفع ثمن خاتم زفافهما.

ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن الضحية فوجئت بعد أقل من ثلاثة أشهر من الزفاف، بأن زوجها سحب أموالًا من حسابهما المشترك لدفع ثمن خاتم زواجهما.

وقالت الضحية: "أهداني خاتماً من الألماس عيار 8 قيراط، ولم يكن لديه الأموال الكافية لشراء الخاتم بسبب الادخار لشراء منزل الزوجية ".

كما أعربت عن استيائها الشديد من تصرف زوجها تجاهها، خاصة وأن هذا الخاتم يعد هدية من الزوجة لزوجته، مشيرة إلى أنه كان يعتقد أنه من العدل أن تسهم هي أيضاً في شراء الخاتم الذي يعد من نفقات الزفاف.