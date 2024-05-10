الامارات | القرية العالمية.. 10 ملايين زائر لموسمها الـ 28

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن تسجيلها رقماً قياسياً جديداً باستقطابها 10 ملايين زائر خلال موسمها الـ28.

وتعد القرية العالمية إحدى الوجهات الأكثر شعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أغلقت أبواب موسمها الـ28 أول من أمس، حيث أبهرت القرية العالمية ضيوفها طوال الموسم بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية الفريدة من نوعها، لتتيح للضيوف من جميع الأعمار عالماً أكثر روعة وذكريات ستبقى خالدة في وجدانهم. وتضمنت أجندة الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتنوعة التي زخرت بها القرية العالمية، الحفلات الموسيقية والتجارب الثقافية الغامرة وتجارب التسوق المميزة والجولات الحماسية، وغيرها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للترفيه»، فرناندو إروا: «في الوقت الذي نسدل فيه الستار على هذا الموسم الاستثنائي، فإننا فخورون بتحطيمنا الرقم القياسي، وبلوغنا حاجز 10 ملايين زائر، ما يعكس مكانة القرية العالمية الكبيرة كوجهة عالمية للثقافة، كما يرسخ التزامنا بالإسهام بشكل فاعل في النمو الاقتصادي، وتعزيز التبادل الثقافي. ويؤكد هذا النجاح أيضاً على الشعبية التي تتمتع بها القرية العالمية، بما تتيحه من تجارب ثقافية متنوعة، والالتزام المتميز الذي أظهره فريق العمل، وتفانيهم في إنجاح هذا الموسم».

وأضاف إروا: «نعمل في (دبي القابضة للترفيه) على تقديم أفضل الخدمات والتجارب للزوار والضيوف من خلال الابتكار والتطوير المستمر، وكذلك إرساء معايير جديدة للتميز في مجال الترفيه. وفي الوقت الذي نبدأ فيه أولى خطواتنا استعداداً للموسم الـ29، فإننا نتطلع للكشف عن المزيد من التجارب المبهرة لضيوفنا من جميع أنحاء العالم، التي ستسهم في ترسيخ مكانة القرية العالمية كوجهة عالمية رائدة في عالم الترفيه. نحن فخورون بما حققناه خلال هذا الموسم، وملتزمون برؤيتنا التي تتمحور حول تقديم تجارب استثنائية لضيوفنا».

واحتفلت القرية العالمية خلال موسمها الـ28 بأكثر من 90 ثقافة متنوعة تجسدت في 27 جناحاً، كما شهدت فعالياتها عروضاً أداها أكثر من 400 فنان، قدموا خلالها أكثر من 40 ألفاً من العروض الفنية التي أبهرت ضيوف القرية العالمية. واستمتع الزوار بتجارب استثنائية في العديد من الوجهات الترفيهية المتنوعة التي زخرت بها القرية العالمية، بما في ذلك أكثر من 200 من الجولات وألعاب الركوب والوجهات الترفيهية الفريدة، فيما حظوا أيضاً بتجارب فريدة في المتاجر المختلفة التي بلغت أكثر من 3500 منفذ، وما يزيد على 250 من خيارات المطاعم.

• 90 ثقافة متنوعة من أرجاء العالم.

• 400 فنان قدموا عروضاً فنية.

• 40 ألف عرض فني.