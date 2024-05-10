الامارات | 50 فعالية لأشهى المأكولات والعروض على «شاطئ جميرا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل «كانتين الشاطئ من&e» فعالياتها على شاطئ جميرا، ضمن الدورة الـ11 من «مهرجان دبي للمأكولات»، الذي يسلط الضوء على عالم من النكهات والتجارب والإبداع في عالم فنون الطهي المزدهر في مدينة دبي. وتُعدّ فعالية «كانتين الشاطئ من &e» من الفعاليات الرئيسة لـ«مهرجان دبي للمأكولات»، حيث تجمع بين فنون الطهي والموسيقى والأزياء والتجارب التفاعلية، في أجواء احتفالية مناسبة لجميع أفراد العائلة. وتقدم «كانتين الشاطئ من &e»، بالتعاون مع شركائها، تجربة مميزة للجمهور، تتضمن أكثر من 50 فعالية لأشهى المأكولات، ومجموعة من العروض الترفيهية لجميع الأعمار، ودروس الصحة والتمارين الرياضية وتجربة نادي الشاطئ الجديدة كلياً وغيرها.

ويمكن أيضاً لزوار الفعالية، التي تقام على «شاطئ جميرا» مشاهدة الصور الفائزة في مسابقة «فود فوكس دبي» للتصوير الفوتوغرافي، التي تقام بالتعاون مع مهرجان دبي للمأكولات، و«غلف فوتو بلس».

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، أن «النجاح المتواصل لمهرجان دبي للمأكولات في كل دورة من دوراته، يعكس أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وكذلك الإبداع في تقديم تجارب استثنائية ومميزة لضيوف المهرجان»، منوّهاً بأن فعالية «كانتين الشاطئ من &e» تُعدّ من الفعاليات الرئيسة التي تؤكد أهمية التعاون مع الشركاء لاستعراض فنون الطهي في دبي، والذي يتميز بالتنوّع والابتكار.