الامارات | «القرائي للطفل».. صغار يتذوقون الفن ويرحلون في الخيال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل النسخة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» تقديم أحدث الإصدارات المخصصة للأطفال واليافعين، وباقة واسعة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات والمسرحيات والعروض الفنية والأدائية على مدار 12 يوماً.

وفي كل زاوية في الحدث ينتشر الأطفال ببراءتهم وشقاوتهم للمشاركة في برنامج دورة العام الجاري من المهرجان من ورش عمل يقدمها نخبة من الكتاب والرسامين والناشرين المتخصصين، إضافة إلى جلسات نقاشية وقرائية وحفلات توقيع كتب.

ويشكل المهرجان رافداً في تنشئة أجيال واعية متحصنة بالعلم والمعرفة لإثرائها بالفنون وفتح الأفق أمامها للخيال الإبداعي لتحقيق التميز وتطوير الذات وبناء الحاضر والمستقبل.