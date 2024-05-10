الامارات | "إنتريريز" تكشف النقاب عن المجموعة الحصرية "برناردت"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "إنتيريز" الشركة الرائدة في عالم المفروشات وقطع الأثاث المنزلية، كشفت عن مجموعة "برناردت" Bernardt الحصرية التي تشكل التوجّه الرئيسيّ لتصاميمها لشهر مايو 2024، وتضفي على مساحات المعيشة مزيجاً مذهلاً يجمع بطريقةٍ مبتكرة بين الفخامة التقليدية وسحر الحداثة. تشمل هذه المجموعة تشكيلة "سيرينو" Sereno التي تعيد التعريف بمفاهيم التصميم الداخلي المعاصر، وتطرح تصوّراً تتلاقى فيه مفاهيم الهدوء والراحة والفخامة والرقيّ بتناغمٍ ملفت، بفضل الاهتمام بأدقّ التفاصيل والكمال في الإتقان.

جرى تصميم تشكيلة "سيرينو" بما يضمن تلبيتها احتياجات جميع الراغبين في إضفاء التميّز على أرجاء منازلهم، وفق منظورٍ جديد. كما تنفرد بمجموعةٍ رائعة من الألوان الهادئة والموادّ الطبيعية المثالية لغرف النوم وغرف الطعام، وكذلك بتصاميمها الأنيقة ذات اللمسات البسيطة التي تزيد من فخامة حضورها حوافٌّ رقيقة تُبرز أيضاً الجمال المتألّق للحجر الجيري الفضّي والتركيبات المعدنية. أما الإطارات المفتوحة والطبقات المتداخلة بذكاء، فتمنح كل قطعة إحساساً بالإشراق والتوازن والحركة. كل هذه الميزات تجتمع في تشكيلة "سيرينو"، لتجعل منها نموذجاً ساطعاً في عالم الجمال المتقن.

تحضر تشكيلة "سيرينو" كمثالٍ غير مسبوق في عالم الأثاث، يمزج بفنّ وبراعة بين الاتجاه الريفيّ التقليديّ واللمسات المبتكرة والموادّ العضوية والحداثة المشرقة، بحيث تلبّي ما تتطلّع إليه شريحةٌ واسعة من العملاء، بفضل الجاذبية المطلقة للقطع فيها، وقدرتها على مواكبة مختلف التوجهات في عالم المفروشات. كل قطعة في هذه التشكيلة تتوهج بحضورها المريح والحديث، وتتميز بجماليةٍ راقية في التصميم، بحيث تنسجم بكل سلاسة مع أيّ مساحةٍ للمعيشة توضع فيها.

اللمسات الفنّية والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة هما جوهر تشكيلة "سيرينو"، بالإضافة إلى التركيز على الدمج بين الخطوط البارزة والموادّ الطبيعية والتشطيبات المتقنة والأنسجة الرائعة بطريقةٍ مبهرة. وتأتي لمسات الألمنيوم المسكوب والمحاط بنسيجٍ ريفيّ تقليديّ في القواعد والإطارات، لتتكامل مع حضور الفولاذ المقاوم للصدأ والمصقول بدقّة، فيما يضفي الحجر الجيري الفضّي لمسةً مميّزة على الأبواب والطاولات.

الأقمشة في هذه التشكيلة حظيت بعنايةٍ ملفتة، وتنفرد بألوانها الناعمة والمحايدة، بهدف تعزيز الأجواء الهادئة وإضفاء مشاعر الترحاب والدفء في المساحة التي تحتويها، فيما تنشر أطقم الطعام لمسةً إضافية من الفخامة والراحة.

استكشفوا أبعاد الهدوء ورقيّ البساطة والجمال الجذاب والتصميم المتقن مع المجموعة الحصرية "برناردت"، المتوفرة حصرياً لدى "إنتيريز"، وارتقوا بمساحات المعيشة في كل بيت، من خلال قطع أثاثٍ تجمع بين العملانية والعمر الطويل والأناقة المعاصرة. يمكن لجميع الراغبين في الاطلاع على ما تشمله هذه المجموعة الحصرية من "إنتيريز" زيارة الموقع الإلكتروني: www.interiorsfurniture.com، أو زيارة صالات العرض المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.