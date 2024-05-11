علامة تظهر على اليدين تنذرك بإرتفاع الكوليسترول بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

من الأعراض المصاحبة لارتفاع الكوليسترول، والتى لا يعرفها الكثير من البعض، حيث تظهر على اليدين لذا يجب الانتباة دائما ومتابعة شكل اليدين، حسبما قال استشاري الباطنة والكبد سعيد شلبي لمصراوي.

تنميل اليدين

الشعور بتنميل فى اليدين من الامور المزعجة والتى تشير الى ارتفاع مستوى الكوليسترول فى الدم نظراً لإنخفاض تدفق الدم مالواصل الى اليدين وبالتالى يلاحظ المريض الى اليدين اصبح لونهما ازرق بالاضافة الى الشعور بالتنميل.

ألم في أصابع اليدين

عند الشعور الدائم بألم في أصابع اليدين والقدمين لابد استشارة طبيبك الخاص فتلك الاعراض تنذر الى انسداد الأوعية الدموية الطرفية، نتيجة لارتفاع الكوليسترول بالدم.

ازرقاق اليدين

عندما تتعرض الأوعية الدموية الطرفية للانسداد، بسبب ترسب الكوليسترول في جدرانها الداخلية، يقل تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى اليدين، مما يؤدي إلى تحولها إلى اللون الأزرق أو الأرجواني.

اصفرار خطوط كف اليد

إذا لاحظت أن خطوط كف اليدين تميل إلى اللون الأصفر، فهذا دليل على ارتفاع الكوليسترول بالدم، وترسب جزء منه تحت الجلد، خاصةً إذا كانت هناك نتوءات صفراء حول العين أيضًا.

ما الذي يسببها؟

تنتج هذه النتوءات عن تراكم الكوليسترول والدهون الثلاثية تحت الجلد.

ما هي مخاطرها؟

يمكن أن تكون هذه النتوءات علامة على ارتفاع الكوليسترول في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

نصائح طبية مهمة يجب اتباعها

تناول نظام غذائي صحي

مارس الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين

يجب عليك زيارة الطبيب لإجراء فحص الكوليسترول.

اقرأ أيضا:

شاب ينقذ فتاة بعد تمزق ملابسها.. لن تتخيل ماذا حدث (فيديو)

توابيت ومشاهد مرعبة.. امرأة تعيش في المنزل الأكثر رعبا في العالم (صور)

احذر الشيفت المسائي.. العمل ليلا يصيبك بأمراض خطيرة

4 أخطاء احذرها إذا تعرض شخص للإغماء بسبب الحرارة.. تجنب السوائل

4 أبراج مبيعرفوش يتحكموا في مشاعرهم.. عاطفيون وتصرفاتهم انفعالية