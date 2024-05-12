الامارات | أكاديمية «الأوسكار» تسعى إلى جمع تبرعات بـ 500 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت أكاديمية فنون السينما وعلومها، أول من أمس، حملة واسعة لجمع تبرعات بـ500 مليون دولار، تمهيداً لبلوغ جوائز «الأوسكار» التي تمنحها مئويتها سنة 2028.

وتهدف المبادرة التي أطلق عليها عنوان «أكاديمي 100» إلى تنويع تمويل هذه المنظمة المهنية التي تؤدي دوراً مهماً في تشجيع المخرجين الجدد والحفاظ على الأفلام، وكذلك في منح جوائز «الأوسكار» السنوية.

وتراجع الاهتمام الشعبي بالحدث السينمائي الأميركي الأبرز بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، فيما يدنو موعد انتهاء الاتفاق المربح بين الأكاديمية ومحطة «إيه بي سي» التلفزيونية لنقل وقائع احتفال توزيع جوائز «الأوسكار».

وقال مدير الأكاديمية، بيل كرايمر، في بيان: «إن الأكاديمية ستدخل قريباً قرناً جديداً»، مشدداً على ضرورة استمرارها «قوة رائدة في الوسط السينمائي العالمي». وأضاف: «نحن بحاجة ككل المنظمات المتينة إلى قاعدة دعم متنوّعة ومستدامة».

وتوصلت الحملة حتى الآن إلى جمع أكثر من 100 مليون دولار من تعهدات التبرع. ودعت الأكاديمية أعضاءها البالغ عددهم نحو 10 آلاف من العاملين في مجال السينما، ومن بينهم المخرجون والمنتجون والممثلون، إلى التبرع كلّ بحسب إمكاناته.

ورغم الانتعاش الطفيف لعدد مشاهدي احتفال توزيع جوائز «الأوسكار»، لايزال أقل بكثير من مستوياته التاريخية. وتابع نحو 21 مليون مشاهد هذا العام احتفال «الأوسكار» الذي كان قبل 10 سنوات فقط، عدد مشاهديه يتجاوز 40 مليوناً.