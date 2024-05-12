الامارات | جلسات «مدارس الحياة» تنعش أروقة مكتبات دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) سلسلة ورش عمل مبتكرة، عبر مشروعها «مدارس الحياة»، الذي ينعش أروقة مكتبات الصفا للفنون والتصميم والطوار وأم سقيم والراشدية، عبر ما يتضمنه من فعاليات متنوّعة تهدف إلى تنمية كفاءات وصقل مهارات أفراد المجتمع في مجالات فن السرد القصصي والتصوير والزراعة وأساليب لغة الإشارة وغيرها، وهو ما يتماشى مع جهود الهيئة الرامية إلى خلق بيئة إبداعية مستدامة في مكتبات دبي العامة.

وخلال الشهر الجاري، تشهد فعاليات «مدارس الحياة» تنظيم مجموعة ورش عمل تعليمية وتفاعلية، من أبرزها ورشة «لنتحدث عن الصورة» التي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم، وخلالها ستعرف المصوّرة علا اللوز المشاركين إلى أنواع الصور الفوتوغرافية وزوايا التقاطها وطرق تحريرها باستخدام مجموعة من البرامج المتخصصة.

فيما تشهد مكتبة الراشدية العامة ورشة «المزارع الصغير» الهادفة إلى تعريف الأطفال على أهمية الزراعة وأدواتها وكيفية الاهتمام بها.

وضمن مبادرة «حديث المكتبات» تستضيف مكتبة أم سقيم العامة، الكاتبة صباح ديبي للحديث عن قصتها «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه» الصادرة عن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

بينما تستضيف مكتبة الطوار العامة ورشة «لغة الإشارة»، وفيها سيتولى خبراء نادي دبي لأصحاب الهمم تدريب المشاركين على تقنيات لغة الإشارة واستخداماتها.