الامارات | بدور القاسمي تحتفي بأصحاب إنجازات في «أميركية الشارقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت الجامعة الأميركية في الشارقة، بـ650 طالباً وطالبة لإسهاماتهم في الأنشطة اللاصفية، خلال حفل جوائز تكريم الطلبة السنوي الذي أُقيم، أخيراً، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

وكرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، 33 طالباً وطالبة عن فئة الجوائز الفردية، و24 فريقاً طلابياً عن فئة الجوائز الجماعية، لإنجازاتهم الاستثنائية. وتتيح الجامعة لطلابها الانضمام لأكثر من 100 نادٍ طلابي، وأكثر من 30 فريقاً رياضياً، فضلاً عن المشاركة في مبادرات الخدمة المجتمعية. ويأتي تكريم الجامعة السنوي للطلبة تقديراً منها لتفانيهم ومهاراتهم القيادية التي من شأنها أن تعزز الحياة في الحرم الجامعي، وتوسع نطاق تأثير الجامعة، لتشمل المجتمع بأكمله.

وتخلل حفل التكريم عرض لفيديو قدمه مكتب شؤون الطلبة في الجامعة لمجموعة متنوعة من الفعاليات والمبادرات التي كان قد نظمها الطلبة على مدار العام، وفيديو آخر لليوم العالمي في الجامعة لعام 2024، إلى جانب عروض ثقافية أضافت أجواء من الحماسة.